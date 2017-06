Ny Bunnpris i Oslo

Den splitter nye butikken ligger på hjørnet av Møllergata og Bernt Ankers gate, et steinkast fra Youngstorget.

– Fra før har vi en døgnåpen Bunnpris på Grønland, som vi ikke har stengt på syv år, og én søndagsåpen Bunnpris på Sofienberg, forteller Asim Khawaja, som har lang fartstid som dagligvarekjøpmann.

– Hvorfor ville dere ha denne beliggenheten?

– Det er en fordel at det er et hjørnelokale, samtidig er det et attraktivt område med god trafikk og mye folk i gaten, så vi tror det er et stort potensial. Bortsett fra fastboende er det mye bedrifter i området, så det vil bli en del lunsjkunder. Vi har satt opp en egen lunsjkjøl med blant annet ferdigsmurte bagetter med tanke på dem, forteller Khawaja, som opplever at butikken er etterlengtet av naboene.

– Flere naboer har vært innom og spurt om når vi åpner, og sagt de gleder seg til å få en ny dagligvarebutikk i nabolaget, sier Khawaja.

Konkurrentene ligger nemlig ikke altfor tett innpå, og den nærmeste er ikke åpen på søndag.

– Det er en Kiwi lenger nede i veien, men ellers er det et stykke til den neste, sier kjøpmannen. som starter opp med tre fast ansatte.

– Hva ligger omsetningspotensialet på?

– Vi har budsjettert med 20 millioner i første hele driftsår, det mener vi skal være mulig, sier Asim Khawaja, som gleder seg til å bli kjent med kundene.