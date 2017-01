Ny rekord for Grasrotandelen

Den nye rekorden kommer til å bli smadret dersom regjeringens forslag om økning av Grasrotandelen fra 5 til 7 prosent blir vedtatt.

Gjennom Grasrotandelen kan Norsk Tippings kunder styre 5 prosent av beløpet de spiller for direkte til sin klubb eller forening. En økning til 7 prosent vil utgjøre stor forskjell for mottakerne. For Sykehusklovnene, en ideell organisasjon av skuespillere som sprer glede til barn på sykehus over hele landet, vil det bety en økning fra 731.000 kroner fra grasrotgiverne i fjor til ca. 1.023.000 kroner, altså nesten 300.000 kroner mer.

– Grasrotandelen er et svært viktig bidrag til vårt arbeid for barn innlagt på norsk sykehus. Det bidrar både til økte inntekter og økt kjennskap til vårt arbeid blant den norske befolkning. Det at vi nok en gang er en av de kulturinstitusjonene som mottar den høyeste andelen av disse midlene, er veldig hyggelig. Sykehusklovnene har bare på de siste fem årene økt antall sykehus vi besøker fra ett til tretten. Midlene fra Norsk Tipping er med på å muliggjøre denne økningen og bidrar til at våre klovner hver dag bringer positive pusterom og magiske øyeblikk til barn i en ellers utfordrende sykehushverdag, sier daglig leder Kristin Zachariassen i Sykehusklovnene i en pressemelding.