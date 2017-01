Positiv utvikling for Olav Thon Gruppens kjøpesentre

Grensehandelen i Sverige er fortsatt i positiv utvikling, og svekket norsk økonomi påvirker ikke nordmenns handlevaner i stor grad.

Ved årsskiftet hadde Olav Thon Gruppen 100 kjøpesentre i Norge, og av disse er 71 hel- eller deleide. De resterende 29 sentrene forvaltes av gruppen. I 2016 drev konsernet 7 av de 10 største kjøpesentrene i Norge, og 9 av de 15 største, skriver de i en pressemelding.

Totalomsetningen i Norge oppnådde en økning på ca. 3,0 %, tilsvarende NOK 1.960 mill. fra 2015 og endte på totalt NOK 66.284 mill. Korrigert for utvidelser og sentre under ombygging, anslås økningen på sammenlignbare arealer å være ca. 2,7 %.– Kjøpesenteromsetningen hadde en litt treg start i 2016, men har i årets tre siste kvartal utviklet seg jevnt over positivt, sier konserndirektør for eiendom i Olav Thon Gruppen, Tron Harald Bjerke i meldingen.

Handelen i desember økte med 1,9 %. Tallene var svake for første del av desember, etter en svært god avslutning på november som i stor grad skyldes Black Friday-handelen. Økningen i november var 8,4 %. Dette gir en gjennomsnittlig økning for november og desember på 4,4 %.

De svenske kjøpesentrene omsatte totalt for SEK 12.909 mill., en økning på SEK 102 mill. Dette utgjør +0,8 %.

– Grensehandelsentrene har hatt en økning på totalt 2,9 %, og Charlottenbergs Shoppingcenter fremhever seg med en økning på 8,9 %. Den norske kronen har styrket seg nokså mye i 2. halvår og det har medført en god omsetningsøkning i denne perioden. Uavhengig av kronekurs er grensehandelen betydelig og det er fortsatt store prisforskjeller i de fleste varegrupper, sier Bjerke.