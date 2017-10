Propud fikk DLFs innovasjonspris

– Vi vet at sunne, næringsrike men samtidig kalorifattige mellommåltider er noe forbrukerne har etterspurt og ventet på, uten at noen helt har klart å knekke koden fullt ut så langt. Det ser ut til at Njie er på sporet av noe som dekker dette behovet for en del av disse forbrukerne, sier jurymedlem Ole Petter Nyhaug, partner og kreativ leder i Opinion AS.

Juryens mener at Multibev på kort tid har klart å etablere et nytt segment i det norske markedet med Njie proteinpudding. De har bygget opp en nisjemerkevare innen helse og sunnhet til å favne en bredere kundegruppe og dermed bidratt til verdivekst hos kjedene. Juryen synes også at Multibev har imponert med sitt proaktive og målbevisste arbeid for den posisjoneringen de har oppnådd, både via distribusjonskanaler og med kommunikasjon via ambassadører.

Njie Propud fikk tidligere i år en tilsvarende utmerkelse i hjemlandet Sverige, og er også kåret til Årets nykommer i Norgesgruppen i 2017.

Prisen ble delt ut i forbindelse med høstmøtet til DLF i går kveld.