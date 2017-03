Ramsalt kritikk mot Sandberg

«Nu får det for satan i hællvette være nok, stjæle for milliarder, og tilbyr oss dritt tilbake! Kjøss mæ medt i ræva! Vi skal ha fesken våres tilbake, arme hæstkuka!»

Slik lyder en meget omtalt tittel i Avisa Østhavet denne uken. Tittelen er hentet fra bloggen til sjarkskipper Vegard Bangsund, og er hans oppriktige mening om fiskeriminister Per Sandberg sitt forslag om å avvikle torsketrålernes pliktsystem. Østhavet-redaktør Magne Henriksen sier til fagbladet Journalisten at han aldri var i tvil om at tittelen skulle trykkes.

– Kan den vekke debatten om fiskerinæringen samtidig som kvoter forsvinner og folk må ta opp lån for å holde det gående, er det bra. Det er mye byråkrati. Og selv om fiskerinæringen er Norges nest største eksportvare er det større debatt om jordbruket, sier redaktør Henriksen til Journalisten.

Vegard Bangsund deltar for øvrig for tiden som skipper i NRK-serien Skårungen.