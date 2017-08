Reitan Convenience og ice inngår samarbeid

Samarbeidsavtalen betyr at alle som ønsker å tegne abonnement med ice.net kan gjøre dette i Reitan Convenience sine 500 butikker over hele landet.

– Reitan Convenience er opptatt av at det skal være enkelt og raskt for kundene. Med våre sentrale beliggenheter blir SIM-kort fra ice.net lett tilgjengelig, sier Nils Due-Gundersen, kategorisjef for Teknologi og Tjenester i Reitan Convenience Norge i en pressemelding.

Administrerende direktør i ice.net, Eivind Helgaker, understreker at nærhet til kundene der de ferdes er et av de viktigste argumentene for å inngå en slik avtale.

– Mobiltelefonen er et praktisk hjelpemiddel, arbeidsverktøy og leketøy for de fleste av oss. Vi ønsker derfor å være på nett hele tiden, og dagens forbruker forventer kort vei fra kjøp til levering. Med tilstedeværelse hos Reitan Convenience, i tillegg til hos elektronikkjedene, gjør vi det enklere og mer effektivt. Det er convenience i praksis, til kundens beste, sier Helgaker.