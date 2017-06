Reitangruppen blant Europas beste arbeidsplasser

Hvert år siden 2009 har Reitangruppen fått topplasseringer i både Norge og Europa, skriver Reitangruppen i en pressemelding. De beste arbeidsplassene kjennetegnes av at medarbeiderne er stolte over jobben de gjør, har tillit til arbeidsgiveren sin og føler fellesskap med sine kollegaer.

– Et sterkt samhold, høye mål og humør skaper vinnerkultur. Samhold får vi når vi bryr oss om hverandre, er glade i hverandre og unner hverandre suksess, sier Colonialmajor Odd Reitan i meldingen.

Alle forretningsområdene i Reitangruppen lever etter de samme verdigrunnlagene.

– Våre medarbeidere vet at de er verdifulle fordi de gis tillit og ansvar. Det er artig å se at den verdibaserte kulturen vår legges merke til og at folk trives på jobb, sier Reitan.

I årets undersøkelse er det serviceapparatet til Rema 1000, Reitan Convenience, med Narvesen, 7-Eleven og Shell/7-Eleven og Gladengen Drift som representerer Reitangruppen i kåringen.

Over 2300 virksomheter var med i den 15. kåringen av Great Place to Work i Europa. 1.5 millioner medarbeidere verden over har bidratt med sine tilbakemeldinger. Prisutdelingen fant sted i Paris torsdag 8. juni.