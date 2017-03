Rema inngår ny avtale med Coca-Cola

Rema 1000 og Coca-Cola har kommet til enighet om et samarbeid for 2017. I denne omgangen er det Sprite, Fanta og Monster som kommer tilbake i butikkhyllene hos Rema 1000 fra midten av april.

Siden utgangen av januar har Rema kun hatt Coca-Cola og Coca-Cola zero sugar i sortimentet fra Coca-Cola. Med den nye avtalen for 2017 kommer lavpriskjeden nå også til å selge Sprite og Fanta med og uten sukker, en variant av Monster energidrikk samt et større utvalg av Coca-Cola og Coca-Cola zero sugar. Det betyr at Rema 1000 går fra å tilby fire til 17 ulike produktvarianter fra Coca-Cola.

– Vi har inngått en avtale med Rema 1000 som er et godt utgangspunkt for et videre samarbeid, men vi er ikke i mål. Dette er første steg på reisen mot et sterkt samarbeid i det norske markedet. Vi har samarbeidet tett med Rema 1000 siden de åpnet sin første butikk i Trondheim, og det er selvsagt ambisjonen vår å samarbeide godt også i årene fremover, sier adm. direktør Stein Rømmerud i Coca-Cola European Partners Norge i en pressemelding.

Den nye avtalen trer i kraft fra midten av april 2017.

Dette er andre gang på kort tid at Rema 1000 slår retrett etter innføringen av bestevennstrategien sin. Sist uke ble det klart at Mack-øl får betydelig bedre listing enn Rema først forespeilet dem. Nå er det altså Coca-Cola sin tur, som med denne avtalen mer enn firedobler antall produkter i Reitans lavpriskjede.

Mange spør seg nå om ikke Hansa Borg kan være neste leverandør ut, men bryggeriet avkreftet i sist ukes utgave av Dagligvarehandelen at en relisting står for døren.