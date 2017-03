Rema-retrett i Nord-Norge

– Dette er en viktig seier for Mack og for forbrukerne i Nord-Norge som med tydelighet har sagt at de ønsker Mack hos Rema 1000, sier adm. direktør i Mack, Harald Bredrup i en pressemelding som er sendt ut av Rema 1000.

Den nye avtalen innebærer at øl fra Mack fortsatt vil selges i Rema-butikkene i de tre nordligste fylkene.

– Gjennom denne avtalen befester vi vår posisjon som et sterkt regionalt bryggeri, også i Rema 1000. Nå vil jeg bare oppfordre forbrukerne i landsdelen til å støtte opp under sitt favoritt-øl neste gang de handler hos Rema 1000, sier Bredrup videre i meldingen.

Adm. direktør for Rema Kategori og innkjøp, Lars Kristian Lindberg, er i dag i Tromsø for å markere avtalen.

– Dette er en gledens dag for våre kunder, Mack og Rema 1000. Vårt utgangspunkt har vært at vi fortsatt ønsker å tilby våre kunder i Nord-Norge produkter fra Mack. Våre kjøpmenn i Nord-Norge ønsker Mack velkommen som en sterk leverandør. Vi er svært glade for at vi i dag kan markere at vi har landet en avtale som sikrer kundene våre sitt favoritt-øl i våre butikker i Nord, sier Lindberg i pressemeldingen.

Han bekrefter at engasjementet i Nord-Norge har gjort inntrykk.

– Engasjementet som vi har sett de siste månedene viser med tydelighet at Mack har en sterk posisjon i Nord-Norge. sier Lindberg.