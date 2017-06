Ringnes med nullutslipp innen 2030

Denne uken lanserer konsernet et bærekraftprogram som har fått navnet Together towards zero, som består av fire ambisjoner: Null karbonavtrykk, null vannavfall, null alkoholmisbruk og en nullulykkers-kultur. Alle ambisjonene har individuelle og konkrete mål fram mot 2022 og 2030, forsikrer Ringnes om i en pressemelding.

Ambisjonene inkluderer null karbonutslipp og 50 prosent reduksjon i vannforbruket ved alle Carlsbergs bryggerier. Det innebærer også en 100 prosent overgang til fornybar elektrisitet ved alle konsernets bryggerier innen 2022, og en 30 prosent reduksjon i CO2-utslippene gjennom hele verdikjeden innen 2030. Carlsberg jobber også mot 100 prosent tilgjengelighet av alkoholfri øl innen 2022 og 100 prosent merking av «ansvarlig forbruk» på all emballasje innen 2022.

– Det er motiverende at Carlsberg har satt seg ambisiøse bærekraftmål. Nå starter arbeidet med å se hvordan vi i Ringnes kan oppfylle våre lokale forpliktelser, sier administrerende direktør i Ringnes, Anders Røed i meldingen.