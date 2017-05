Rørt av boknafisk-heder

– Boknafisken har lang tradisjon i Nord-Norge, og den er en viktig del av vår identitet her oppe. Likevel har den aldri fått samme posisjon som lutefisk eller klippfisk. Derfor er det veldig stort å få oppleve at boknafisken nå løftes mot statusen den fortjener.

Det sier en stolt og glad Halvor Hansen fra Halvors Tradisjonsfisk i en pressemelding. I går formiddag ble Halvors-produktet «Boknafisk Loin fra Fredvang» tildelt Spesialitet-merket under en boknafisk-feiring på Vaaghals i Oslo.

– Boknafisken er på sett og vis en «oversett» juvel fra vår matkultur, så det er fantastisk å se at forbrukere og kokker nå lar seg begeistre over den, sier Hansen.

Viggo Valle feiret sambygdingen

Viggo Valle, kjent fra populære Påskelabyrinten på NRK P1, overrakte Spesialitet-merket til Halvor Hansen. Valle er venn av familien Hansen og kommer fra samme bygd, nemlig vesle Fredvang helt nord på Moskenesøy i Lofoten. Det er der Halvors boknafisk tørkes på hjell, tradisjonen tro.

– Halvor fortjener all ros for å ha løftet fram både boknafisk og hjemplassen vår, Fredvang, sier Viggo Valle.

– Selv vokste jeg opp med boknafisk som hverdagsmat, og jeg kan røpe at det er min fiskelivrett. Ja, jeg liker det faktisk bedre enn den mer kjente lutefisken, sier Valle.

Skrei tørket på hjell

Boknafisk er en tradisjonsrik, tørket spesialitet, i nord er den som oftest laget av skrei. Når skreien henges til tørk, er det boknafisken som først er klar til å spises. Den tørkes som regel bare et par uker, og kjennetegnes av å være tørr utenpå, men fortsatt myk inni. Halvors har ferdigprosessert og vannet ut sin «Boknafisk Loin fra Fredvang» slik at forbrukeren kan tilberede spesialiteten direkte.

Begeistret fagjury

Spesialitet-merket deles ut av Stiftelsen Matmerk, og produktene velges ut av en uavhengig fagjury som smaker, lukter og drøfter seg gjennom testproduktene i en grundig kvalitetskontroll. Produsenter søker selv om å tildeles merket før fagjuryen vurderer kvalitet, smak og produkthistorie.

– Dette er et fantastisk produkt, det er godt og mildt på smak. Jeg har tro på at denne kan bidra til at boknafisken får sin plass på bord over hele landet, sa juryleder Lars Sponheim da produktet ble testet i fagjuryen.