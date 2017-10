Santa Maria Norge fikk samfunnsansvarspris

– Vi gratulerer Santa Maria med DLFs samfunnsansvarspris. Vinneren har på en god måte kombinert et markedsbehov med bærekraftig produktutvikling. Vi håper dette inspirerer til flere produktinnovasjoner med sunnere produkter og lavere miljøavtrykk i årene som kommer, sier jurymedlem Bjart Thorkil Pedersen, fagsjef for bærekraftig handel i Norgesgruppen.

Juryens begrunnelse: «Med The Perfect Mix of Taste and Future svarer Santa Maria på markedets krav om mer miljøvennlige og sunne produkter. Relanseringen av kryddersortiment til serveringsmarkedet gir forbrukeren trygghet om at sunne og miljøvennlige valg allerede er tatt for dem. Santa Maria skårer på samtlige kriterier for Samfunnsansvarsprisen; sunnhet, miljø, sosialt engasjement og ansvarlig innkjøp. Det er gjort en betydelig reduksjon av sukker, salt og tilsetningsstoffer uten å redusere kravene til smak og kvalitet. Juryen legger også vekt på at Santa Maria har tatt et stort miljøansvar ved å endre den eksisterende emballasjen til en mer miljø- og brukervennlig. Jobben Santa Maria har gjort både for helse og miljø er på eget initiativ og med nytenking. Dette arbeidet bør være til inspirasjon for bransjen.»

Prisen ble delt ut i forbindelse med høstmøtet til DLF i går kveld.