SCAs hygienevirksomhet blir Essity

Noteringen av Essity er en konsekvens av beslutningen om å fisjonere SCA-gruppen i to uavhengige børsnoterte selskaper: skogsindustriproduktselskapet SCA og helse- og hygieneselskapet Essity. Hygiene og helse står sterkt i Essitys visjon og strategi, forsikrer selskapet i en pressemelding.

SCAs hygienevirksomhet har hygieneprodukter og varemerker som Tena, Tork, Libero, Libresse og Edet. Med navnet Essity ønsker de å bygge på grunnlaget av både hygiene- og helseprodukter.

– Da en foreslått fisjon av selskapet ble annonsert i fjor høst presenterte vi vår nye visjon, der hygiene ikke lenger ses som et mål i seg selv, men som et middel for å forbedre menneskers helse og velvære», forklarer Bjørn Øyrås, administrerende direktør ved Norgeskontoret. Han tror at fisjonen av SCA betyr økt fokus og muligheten for å diversifisere helse- og hygienevirksomheten inn i nye produktgrupper.

Sistnevnte er allerede igangsatt med nyervervelsen BSN medical, et ledende selskap innen medisinske løsninger og varemerker som Actimove, Jobst og Leukoplast.