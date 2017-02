Skal teste mobil hønseslakt

De siste ukene har det fått stor oppmerksomhet at det hvert år kastes over tre millioner verpehøner i Norge. Ved å ta i bruk mobile slakterier kan en større del av disse bli slaktet og solgt som mat, melder Landbruks- og matdepartementet. Dette kan bidra til økt lønnsomhet og bedre ressursutnyttelse.

Et mobilt slakteri kan gi en rekke fordeler, ikke minst når det gjelder dyrevelferd.

Prosjektet skal utarbeide en konseptskisse for et lønnsomt mobilt slakteri som muliggjør økt utnyttelse av utrangerte verpehøns til mat, samt slakting fjørfe. Det skal også utvikle og dokumentere nye metoder for plukking og oppstalling av fjørfe for et mobilt slakteri med hensyn til effektivitet og dyrevelferd.

Prosjektet Helhetlig bioøkonomisk utnyttelse av fjørfe ved bruk av mobilt slakteri har prosjektperiode 2017-2019. Styrene i Fondet for forskningsavgift på landbruksprodukter (FFL) og for Forskningsmidler over Jordbruksavtalen (JA) har innvilget 3,87 millioner kroner til prosjektet over Forskningsmidlene for jordbruk og matindustri (FFL-JA).