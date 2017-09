Statsråd-ros til mos og most fra Østfold

– Dere er ekte lokalmathelter her i Østfold, sa Landbruks-og matminister Jon Georg Dale da han delte ut nye Spesialitet-merker til Dyre gård under åpningen av nytt lokalmatsenter på Rygge mandag.

Hans Olav Bjerketvedt og Anne Lene Bjerketvedt mottok stolte beviset på at deres produkter nok en gang er i norsk lokalmatelite. De har tidligere fått Spesialitet-merket for ulike varianter eplemost. Nå mottok de nye Spesialitet-merker både for most og mos.

Eplemosten som er tildelt merket denne gang er varianten «Premium Discovery Ferskpresset Eple». Eplemosen - moste epler på glass - heter «Økologisk eplemos av Rød aroma epler». Begge produktene er basert på egne økologisk dyrkede epler.

– Vi er helt matte over nok en gang å ha fått anerkjennelse for epleproduktene våre, sier Hans Olav Bjerketvedt i en pressemelding fra Matmerk.

– Spesialitet-merket er viktig for å synliggjøre kvaliteten på håndverket vårt og produktene våre, sier Anne Lene Bjerketvedt.

Direktør i Matmerk, Nina Sundqvist, skryter også av Dyre gård.

– Ja, all ære til dem. Vi applauderer lokalmatprodusenter av dette kaliberet, dette er folk som er fremoverlente. Produksjonen deres er gjennomgående preget av høy kvalitet og perfeksjonisme. Det har de bevist tidligere, og nå har de bevist det igjen, sier Sundqvist.

Hun sier hun håper flere norske lokalmatprodusenter tar sats og forsøker seg på å få Spesialitet.

– Ikke alle kommer gjennom nåløyet, og sånn må det være når vi har en uavhengig fagjurybedømming. Men desto stoltere er både vi og produsentene når et produkt går igjennom, sier hun.