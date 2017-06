Tilbaketrekking av hundepølse

Tilbaketrekkingen omfatter all Smart Hundepølse, uavhengig av holdbarhetsdato. Produktet som trekkes er i utgangspunktet ikke helsefarlig, men Unil velger likevel å trekke produktet da det viser seg at beinrestene av og til kan være for store i forhold til kvalitetskravene. Disse myke beinrestene kan - om de plukkes ut av pølsa av forbruker, tørker og stivner, og dersom hunden deretter får dem i seg – være skadelig for svelg og tarm.

Produktet tilfredsstiller ikke Unils krav til kvalitet, skriver Norgesgruppen i en pressemelding

Forbrukere som har kjøpt produktet bes kaste det eller returnere det til butikken det er kjøpt i for refusjon. Produktet fjernes fra butikk. Unil beklager det inntrufne og takker for hjelpen.