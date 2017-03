Tine har lansert Oslos første hybridlastebil

Byrådsleder Raymond Johansen er tidligere Tine-sjåfør på Kalbakken og fortalte stolt om dette da han snakket om fremtidens varelevering i Oslo. Byrådet jobber med planer om store endringer i Oslo Sentrum.

– Oslo skal bli Europas miljøhovedstad og for å oppnå dette har vi mål om utslippsfri varelevering innen 2020. Personbiltrafikken skal ned og da tror vi det blir lettere for dere som skal levere varer her, sa byrådslederen ifølge en pressemelding far Tine.

- Jeg er stolt av Tine. Dere er framoverlente. Dere viser vei for andre, sa byrådslederen før han satte seg i bilen og kjørte under god veiledning av flåteansvarlig Lars Karlsen i Tine og en kjøreinstruktør fra Scania. Det var i sin tid Lars Karlsen som lærte opp Raymond Johansen som sjåfør og nå fikk han gleden av å lære byrådslederen opp i å kjøre hybridlastebil.

Tine har som kjent ambisjoner om å ta en ledende rolle på ny og miljøvennlig teknologi.

– Hele vår transport skal være klimanøytral innen 2020. I 2016 satte vi i gang et omfattende program som omfatter utskiftning av biler til nye biler med EuroVI-motor. Vi satte også i gang å bygge egne tankanlegg på anleggene våre for å fylle HVO. Flere tankanlegg er allerede tatt i bruk og flere er under planlegging, sa konserndirektør Aniela Gjøs. Selv om Tine fikk utfordringer med tilgangen på HVO fra nyttår tror de tilgangen vil bli bedre.

Tine ønsker også å være ledende i å utprøve ny teknologi.

Hybridteknologi er godt kjent på personbiler, men dette er en av de første hybridlastebilene i Norge og den første som går i Oslo. Bilen drives av enten en dieselmotor eller en elektrisk motor. Ideen er at bilen kjører på elmotor, lydløst og helt uten utslipp, inn mot leveringsstedene og på diesel når den er ute på veien igjen. Da lades batteriet opp før neste levering.