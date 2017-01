Tror ikke ferdigmat er like sunt som hjemmelaget

Kvinner er mest skeptiske og norske forbrukere er mer positive til å bruke ferdigmat eller halvfabrikata enn forbrukere i Norden for øvrig. Det er likevel en oppfatning også blant norske forbrukere at industriprodusert mat inneholder mer sukker, dårlige råvarer og mye kunstige tilsetningsstoffer, sammenlignet med hjemmelaget mat.

Dette fremkommer i en ny nordisk kostholdsundersøkelse gjennomført av Kantar TNS på vegne av Orkla. Undersøkelsen er gjennomført blant landsrepresentative utvalg i Norge, Sverige, Danmark og Finland.

– Resultatene fra Orkla Matbarometer, som vi har kalt undersøkelsen, gir oss viktig innsikt og viser at mytene om industriprodusert mat lever i beste velgående. Som en av de største aktørene i det nordiske matmarkedet har vi et ansvar for å øke kunnskapen om maten vi spiser og samtidig muliggjøre en bedre folkehelse ved å tilby sunnere matvarer som smaker godt, og som utgjør en viktig del av folks daglige kosthold, sier konsernsjef Peter A. Ruzicka i Orkla i en pressemelding.

Orkla Matbarometer viser at norske forbrukere i mindre grad enn svenskene har endret sitt kosthold i sunnere retning. Her i landet er vi også mer opptatt enn våre nordiske naboer av at matindustrien må ta et ansvar. Norske forbrukere er for øvrig de som har størst tiltro til helsemyndighetenes kostholdsråd.

– Et gledelig funn fra Orkla Matbarometer er at norske forbrukere har fått med seg at det har blitt jobbet med både saltreduksjon og palmeoljefrie matvarer. Her har vi gjort en betydelig innsats i samarbeid med nettopp myndighetene og matbransjen, sier Ruzicka.

– Jeg er glad for det gode samarbeidet vi har mellom myndighetene og næringslivet i Norge. Samarbeidet i Næringslivsgruppen på matområdet har allerede gitt resultater, og vi har god effekt uten påbud og forbud. Orkla Matbarometer viser at næringen og myndighetene har en felles interesse i å jobbe videre sammen. Slik kan vi gjøre ferdigmaten sunnere og til et godt valg i hverdagen, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie.

Resultatene fra Orkla Matbarometer ble presentert på et frokostseminar torsdag morgen, der også helse- og omsorgsminister Bent Høie deltok.