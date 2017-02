Vestlendingene på rosetoppen

Morsdag og valentinsdagen får fart i rosesalget landet over. Av et årlig salg på over 21 millioner roser, forventer Coop å selge hele tre millioner roser til romantiske nordmenn bare i neste uke.

– Våre kunder er også våre eiere, og vi er opptatt av å tilby et bredt utvalg av varer. I tillegg til dagligvarer som melk og brød, er blomsterutvalget i våre butikker noe mange av våre kjære kunder setter pris på. Det er ofte en impulsvare for demr som ønsker å glede noen eller pynte opp hjemme, og nå til valentinsdagen og morsdag forventer vi å selge store mengder mer roser og andre blomster, sier Christian Hoel, kjededirektør i Coops lavpriskjede Extra i en pressemelding.

Tall fra analyseselskapet Nielsen viser at det ble solgt roser for 385 millioner kroner i norske dagligvarekjeder i 2016. Det tilsvarer 76 kroner per innbygger i snitt, men variasjonene er store i de ulike delene av landet. Folk i Sogn og Fjordane kjøpte roser i fjor for 131 kroner per innbygger. Også Hordaland og Møre og Romsdal ligger høyt, med 121 kroner per innbygger. I andre enden av skalaen er folk i Vestfold og Østfold som brukte under 30 kroner på å pynte opp med roser kjøpt i dagligvarebutikkene.