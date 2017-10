Vil bli Kristiansands beste ferskvarebutikk

– Vi skal alltid ha folk med fagkompetanse på jobb, enten det er kokker, slaktere eller fiskeansvarlige for å hjelpe kundene med tips og råd. Vi blir en delikatessebutikk for de som skal det lille ekstra samtidig som vi skal være en butikk med gode tilbud for folk flest, sier butikksjef Henrik Pedersen i en melding fra kjeden.

Meny Torvet blir ifølge Meny den eneste matbutikken i Kristiansand sentrum med betjente disker på ost, bakeri, kjøtt og fisk.

Butikksjefen er imponert over de mange søkerne til jobbene på butikken. Flere av byens beste kokker vil være å finne bak ferskvarediskene.

– Ved hjelp av mine mange faglærte ansatte skal vi bli byens nye fiskebutikk, slakter og ostebutikk.

Det forplikter også å overta lokalene etter ærverdige Torvets Kolonial som var kjent som Kristiansands beste ostebutikk, sier Pedersen.

Meny Torvet har rundt 1000 kvm salgsareal, 32 ansatte og budsjetterer med en årlig omsetning på 65 millioner.