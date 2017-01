Vinnerne i NM i frukt og grønt 2016 er kåret

Av Pål H. Christiansen

Coop Marked Syvde vant i kategorien små supermarked, Bunnpris Oldeide i kategorien supretter, Jacobs Majorstuen i kategorien åpen klasse, mens Coop Mega Bekkestua seiret i kategorien hypermarked / store supermarked.

Det var Linda Granlund, divisjonsdirektør for folkehelse i Helsedirektoratet, som hadde æren av å offentliggjøre vinnerne. Hun understreket viktigheten av den jobben som gjøres i frukt- og grøntavdelingene landet over.

– Butikken er en av de viktigste arenaene for gode kostholdsvalg. En inspirerende og rikholdig frukt- og grønnsaksavdeling er et viktig virkemiddel for å få folk til å spise fem om dagen slik vi anbefaler. Vinnerne viser oss at en systematisk satsning gir resultater, sa Granlund i forbindelse med prisutdelingen.

Det er Opplysningskontoret for frukt og grønt (OFG), som sammen med Dagligvarehandelen står bak NM i frukt og grønt, mens Nielsen Norge står for utvelgelsen av finalister og kåring av vinnerne. For å kunne være med i konkurransen må butikken være en del av Nielsens scanningutvalg og ha en omsetning som samme kjedeprofil i Nielsens scanningtall på minimum 45 uker i 2016.

De tre hovedkategoriene er suprette (0 – 399 kvm), små supermarked (400 – 999 kvm), store supermarked (1000 – 2499 kvm)/hypermarked (2500 kvm +). I tillegg kommer en Åpen klasse som kjedene fritt kan nominere én butikk hver til.

Finalistene er vurdert av feltrepresentanter fra Nielsen Norge etter kriteriene salgsfremmende tiltak, miljøfaktorer, produktsituasjon, kvalitet og omsetningsandel.

Resultatliste NM i frukt og grønt 2016:

Store supermarked/Hypermarked

1. Coop Mega Bekkestua

2. Coop Obs Tromsø

3. Meny Høvik

4. Eurospar Langnes

Små supermarkeder

1. Coop Marked Syvde

2. Coop Extra Torsby

3. Kiwi Bygdøy Allé

4. Rema 1000 Vinderen

5. Spar Tåsen

6. Coop Prix Våland

Supretter

1. Bunnpris Oldeide

2. Matkroken Åse

3. Joker Vats

4. Bunnpris Adamstuen

5. Matkroken Rolvsøy

6. Matkroken Måsøy

7. Matkroken Vengsøy

Åpen klasse

1. Jacobs Majorstuen

2. Kiwi Lund, Agder

3. Coop Prix Eiksmarka

4. Rema 1000 Rådhusplassen

Spurtprisvinnere (kåret høsten 2016):

Bunnpris Oldeide (bær)

Matkroken Måsøy (rotgrønnsaker og poteter)

Matkroken Vengsøy (løk)

Matkroken Åse (epler)