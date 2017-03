Vipps + Nets = mer mobil netthandel

– Vår ambisjon er at Vipps skal være et fullgodt betalingsalternativ for alle som handler på nett og ikke minst overfor de mange store og små nettbutikkene. Derfor har det vært viktig for oss å få på plass en samarbeidsavtale som inkluderer Vipps i Netaxept-løsningen fra Nets, sier Vipps-sjef Rune Garborg i en pressemelding.

– Netaxept er tilrettelagt for de mest brukte innenlandske- og utenlandske betalingsløsningene, derfor var det helt naturlig for å oss å tilrettelegge for bruk av Vipps. Vi utvikler hele tiden våre løsninger for netthandel. Det skal være enkelt og hurtig å gjennomføre en betaling, samtidig som sikkerheten skal ivaretas, sier Asger Hattel, Konserndirektør i Nets.

Når Norges mest populære mobile lommebok og den ledende leverandør på e-handel i Norden inngår samarbeid ligger forholdene til rette for økt utbredelse av mobile betalinger på nettet. Enkelte utvalgte nettbutikker som benytter Netaxept har vært med på å teste ut Vipps ved netthandel siden før jul.