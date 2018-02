Helsedirektoratet: Bransjen må sørge for at folk spiser mindre salt

Brød er en av hovedkildene til norsk saltinntak, noe mange ikke er klar over. Årsaken er at salt har en del tekniske egenskaper i deig. Andelen salt i norske butikkbrød er redusert fra omkring 3 til 1 gram per 100 gram på 30 år. Det blir likevel mye når man spiser flere hundre gram brød hver dag og anbefalt maksinntak er 6 gram. Foto: Berit Roald, NTB scanpix