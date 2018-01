I Frankrike snakkes det om «det franske kjøkken før og etter Paul Bocuse», og hans betydning for kokkekunsten kan knapt overdrives.

Bocuse var for lengst en kjent skikkelse i Frankrike og det internasjonale kokkemiljøet da han startet uoffisielle verdensmesterskapet i kokkekunst Bocuse d'Or i 1987. Verdensmesterskapet gjorde ham imidlertid også til en internasjonal kjendis blant folk flest.

Det er ingen tvil om at Bocuse d'Or har bidratt til å ta kokkekunsten til nye høyder, og at Paul Bocuse selv har vært en inspirasjon for mange av dem vi kjenner som verdens beste kokker i dag.

I en Twitter-melding bekrefter Frankrikes innenriksminister Gérard Colomb den triste nyheten:

«Paul Bocuse er død, kokkekunsten er i sorg. Monsieur Paul var Frankrike. Enkelthet og generøsitet. Fortreffelighet og livskunst. Kokkekunstens pave forlater oss. Måtte våre kokker i Lyon, og i alle verdenshjørner, la fruktene av hans lidenskap fortsette å vokse».