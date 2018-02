Tolvsrød er årets butikk Meny

Meny Tolvsrød, med kjøpmann Pål Jacobsen i spissen, stakk av med den gjeve prisen Årets butikk 2017 på Menys årlige kick off.

– Denne utmerkelsen henger svært høyt, og jeg er så utrolig stolt over det vi har fått til på Meny Tolvsrød. Dette er en lagseier og premien skal brukes på en skikkelig fest for å feire alle de fotte matarbeiderne våre, sier kjøpmann Pål Jacobsen i en pressemelding. Med prisen følger en vandrepokal og en gavesjekk på 100 000 kroner.

– Meny Tolvsrød gir deg det lille ekstra på handleturen, med en service og et vareutvalg som virkelig sprer matglede. De ansatte er flinke til å hjelpe kundene med å ta gode valg og det er alltid god stemning, sier Meny-sjef, Vegard Kjuus.

Saken fortsetter under bildet.

pa_jacobsen.jpg Kjøpmann Pål Jacobsen ved Meny Tolvsrød jubler over utmerkelsen Årets butikk i kjeden.

I juryens begrunnelse, heter det:

«Årets vinner er en butikk som alltid er ren og ryddig, og trivelig å komme til. De ansatte har strøkne uniformer, har god fagkunnskap og gjennomfører opplæring i Meny Masters. Ansatte vurderer butikken som et bra sted å jobbe gjennom god score på medarbeiderindeksen. Kundene er også fornøyde, og butikken scorer bra på kundeundersøkelsen.

Butikken er flink til å gjøre mye ut av Meny-sortimentet, er flinke på smaksprøver og gjennomfører alltid bra kampanjer. De er gode på å tilby kunden det lille ekstra, og det oser matglede i butikken.

Butikken er tidlig ute med nye ting. De var tidlig ute med salatbar, selvbetjente kasser - der de har mål om å levere på det kunden ønsker med topp service, de har vært pilot på netthandel.

Dette er en Meny-butikk i toppklasse, og som har levert på alle besøk».

Årets talentutviklere

Under kjedens kick off ble det også kåret Årets talentutvikler. Utmerkelsen ble tildelt assisterende butikksjef Randi Kolskogen fra Meny Industriveien og ferskvaresjef Ståle Sandvik fra Meny Solsiden.

Prisen er etablert for å vise anerkjennelse til ledere i kjeden som tar talentutvikling på alvor. HR-direktør Line Beate Jebsen stod for prisutdelingen, og la vekt på at årets vinnere er synlige og erfarne ledere i Meny, som går foran som flotte rollemodeller for kjeden. Begge kommer fra butikker som har tatt mulighetene i kjedens egen opplæringplattform «Meny Masters» på alvor.

– De er engasjerte i å bygge en kultur basert på kjedens verdier, og tar ansvar for å utvikle leder- og fagkompetansen i butikkene sine, heter det i pressemeldingen