Himmelspannet får Matskattstipendet fra Meny

Vinnerstipendet ble delt ut av landbruksministerminister Jon Georg Dale på Matstreif i dag. Det ble også delt ut stipend til Epleslang på kr 150.000,- og Grøstad på kr 100.000,-.

Matskattstipendet er den største lokalmatprisen som deles ut i Norge, ifølge Meny. Osteprodusenten Himmelspannet vil bruke stipendet til å utvikle en ny Camembert-ost av geitemelk og i tillegg finne nye bruksområder for biproduktet myse.

– Himmelspannet er en av våre beste leverandører og jeg vet de vil utnytte stipendet slik at vi kan få enda flere oster fra denne innovative leverandøren. Konkurransen i år var knallhard, men juryen landet til slutt på en leverandør som har lang fartstid og som evner å utvikle nye kvalitetsoster fra Norge, sier Meny-sjef Vegard Kjuus i en pressemelding.

– Himmelspannet er en velfortjent vinner og et levende bevis på at vi kan produsere oster i verdensklasse her i landet. Denne produsenten viser oss også hvor viktig det er å kombinere tradisjon og innovasjon samtidig med at man hele tiden prøver å forbedre seg, sier landbruksminister Jon Georg Dale.

Menykjeden har i dag et samarbeid med 450 lokalmatprodusenter, og tilbyr over 2.500 lokalmatprodukter.

Dette er tredje året Matskattstipendet deles ut. For to år siden fikk Prima Jæren stipendet for sitt arbeid med å heve kvaliteten på norsk storfekjøtt og i fjor fikk Skjærgaarden Gartneri stipendet for å finansiere et biokullanlegg som skal bedre matjorda og skape grønn energi.