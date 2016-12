Den viktige julematen

Julematen er for mange bundet av strenge regler. En undersøkelse fra Ipsos viser at en av ti nordmenn må vente helt til lille julaften med å spise julematen. Seks av ti mener det er OK å smake på julematen når adventstiden har startet – mens åtte prosent kunne tenke seg å spise julemat hele året rundt.

Nordmenn rokker ikke ved hva de spiser på selve julaften, men i desember koser vi oss med mye forskjellig julemat. Tall fra Nortura viser at det vil bli solgt 2100 tonn pinnekjøtt, 2000 tonn julepølse, 650 tonn sylte og 600 tonn medisterkaker i norsk dagligvare og storkjøkken, skriver Virke i en pressemelding.

Svineribben trumfer på norske juletallerkener. Anslag viser at det blir solgt opp mot 6500 tonn av dette i løpt av desember. I tillegg havner en mengde kalkuner på nyttårsbordet, og noen få på bordet julaften. Virke anslår at det blir solgt rundt 2000 tonn kalkun i løpet av desember.

Om vi ikke tør å tukle med hovedretten, er det er heller maten som er ved siden av kjøttet vi varierer med – blant annet kålen. For visste du egentlig at det finnes over 1000 typer kål i verden?

I fruktveien, derimot, er vi konservative og holder oss stort sett til gamle vaner. For eksempel blir hele en av tre klementiner som selges hele året, kjøpt i desember. Det tilsvarer 10.000 tonn klementiner!