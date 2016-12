Treg start på julehandelen

Mens siste uken i november leverte positive julehandelstall som følge av Black Friday, viser Kvaruds julehandelsindeks at omsetningen i uke 48 gikk ned med 3,2 prosent sammenlignet med samme periode i fjor.

– Det er klart at Black Friday flytter stadig større deler av julehandelen til siste uken i november. Det sier noe om hvor viktig denne dagen har blitt for enkelte bransjer, sier Bror William Stende, direktør for Faghandel i Virke, i en pressemelding.

Brukte mindre på klær og sko

Størst omsetningsnedgang hadde kles-, sko- og veskebutikkene med 9,1 prosent. For virksomheter innen service og tjenesteyting gikk omsetningen ned med 8 prosent. Videre gikk omsetningen i butikkene innen hus og hjem ned med 3,2 prosent, mens spesialbutikkene omsatte for 2,7 prosent mindre enn de gjorde i sammenlignbar uke i fjor. Mat og drikke og serveringsstedene var de eneste som hadde positiv vekst denne uken sammenlignet med fjoråret, med en økning på hhv. 0,5 og 0,4 prosent.

Det er heller ikke bare Black Friday som stjeler omsetning fra butikkene i desember. Samlet vekst de siste fire ukene, har ligget på beskjedne 1,7 prosent, og for kles-, sko- og veskebutikker har omsetningen gått ned 0,2 prosent sammenlignet med fjoråret.

– Vi handler stadig mer av varene på nett, spesielt innen kategorier som klær og sko, og det er klart at konkurransen for de fysiske butikkene blir stadig tøffere, sier Stende.

Spesialbutikker og butikker innen mat og drikke, er de som har gjort det best de siste fire ukene, med en vekst på hhv. 2,1 og 2,2.

Tøffere kamp om julegavekronene

De fysiske butikkene møter også konkurranse fra flere kanter. Vi bruker stadig mer av lommeboka vår på tjenester, også i julen.

– Over 20 prosent av norske forbrukere planlegger å kjøpe tjenester i form av reiser, konserter og andre opplevelser i julegaver i år, forteller Stende. Trenden er størst blant de ynge; av de under 30 år planlegger opp mot 30 prosent å kjøpe en form for tjeneste i julegave, mens kun 17 prosent av de over 60 planlegger det samme. Av de som planlegger å kjøpe tjenester i julegave, planlegger flest (41 %) å kjøpe konsertbilletter, mens 34 prosent oppgir at de skal gi opplevelser. Videre planlegger 30 % å gi reise i julegave, mens 10 % oppgir å skulle gi pleie/spa/behandler i julegave.

– Alt i alt er det mange som kjemper om julekronene våre.